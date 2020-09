Fonseca: «Fiducioso per Smalling, siamo in contatto e vuole tornare» – VIDEO (Di venerdì 18 settembre 2020) Paulo Fonseca ha parlato anche di Chris Smalling nella conferenza stampa di vigilia di Verona-Roma. Le sue parole Paulo Fonseca ha parlato di Chris Smalling nella conferenza stampa di vigilia di Verona-Roma. Queste le sue parole. Smalling – «Sì, sono Fiducioso. Stiamo lavorando per avere Smalling. Sono in contatto con lui, anche ieri ci ho parlato. Lui ha voglia di tornare alla Roma, noi abbiamo voglia di lui, penso che nei prossimi giorni potremmo averlo con noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Pauloha parlato anche di Chrisnella conferenza stampa di vigilia di Verona-Roma. Le sue parole Pauloha parlato di Chrisnella conferenza stampa di vigilia di Verona-Roma. Queste le sue parole.– «Sì, sono. Stiamo lavorando per avere. Sono incon lui, anche ieri ci ho parlato. Lui ha voglia dialla Roma, noi abbiamo voglia di lui, penso che nei prossimi giorni potremmo averlo con noi». Leggi su Calcionews24.com

Domani la Serie A torna in campo ed è di nuovo tempo di conferenze stampa: pochi minuti fa è stato il turno di Paulo Fonseca. L'allenatore ha risposto alle domande dei giornalisti facendo il punto sul ...

“Avremo sicuramente difficoltà. Sarà una partita in cui sarà difficile avere la palla”, ha commentato il tecnico giallorosso nella prima conferenza stampa stagionale. “Dovremo uscire veloci quando la ...

Nelle difficoltà dell’allenatore c’è anche quella di fare delle scelte a mercato aperto. Giocherà Kumbulla? Chi sarà il centravanti? Per il centravanti vedremo.

