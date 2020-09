Calciomercato Cagliari, via libera per Godin: il difensore ha risolto il contratto con l’Inter. La situazione (Di venerdì 18 settembre 2020) Diego Godin si avvicina sempre più al Cagliari.Calciomercato Torino, tentativo per Joao Pedro: l’offerta dei granata e le pretese del Cagliari. La situazioneDopo che la trattativa per portare il difensore uruguaiano dell'Inter in sardegna aveva raggiunto una fase di stallo, nella serata odierna è finalmente arrivato il via libera. La società di Viale della liberazione ha finalmente raggiunto un'intesa di massima con il club del patron Giulini, con il centrale classe '86 che adesso è definitivamente pronto a mettere nero su bianco un contratto triennale. Gli ultimi dettagli legati alla buonuscita del giocatore dai nerazzurri sono stati finalmente risolti e adesso l'ex giocatore ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 settembre 2020) Diegosi avvicina sempre più alTorino, tentativo per Joao Pedro: l’offerta dei granata e le pretese del. LaDopo che la trattativa per portare iluruguaiano dell'Inter in sardegna aveva raggiunto una fase di stallo, nella serata odierna è finalmente arrivato il via. La società di Viale dellazione ha finalmente raggiunto un'intesa di massima con il club del patron Giulini, con il centrale classe '86 che adesso è definitivamente pronto a mettere nero su bianco untriennale. Gli ultimi dettagli legati alla buonuscita del giocatore dai nerazzurri sono stati finalmente risolti e adesso l'ex giocatore ...

