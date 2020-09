Ascolti TV | i debutti della stagione 2020 2021 confrontati con quelli dell’anno precedente

Mattiabuonocore : RT @fabiofabbretti: #AscoltiTV: quello di ieri di X Factor è l'esordio più basso degli ultimi 7 anni #XF2020 - fabiofabbretti : #AscoltiTV: quello di ieri di X Factor è l'esordio più basso degli ultimi 7 anni #XF2020 - fabiofabbretti : #AscoltiTV: tutti i debutti della nuova stagione 2020/2021 confrontati con quelli dell’anno precedente. Chi sale e… - fabiofabbretti : #AscoltiTV: tutti i debutti della nuova stagione confrontati con quelli dell'anno precedente. Ieri è toccato a… - fabiofabbretti : #AscoltiTV: i debutti della nuova stagione confrontati con quelli dello scorso anno. Ecco com'è andata ai programmi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti debutti

'Ulisse - Il piacere della scoperta' vs 'Temptation Island': nel prime time due debutti importanti mercoledì 16 settembre. E la gara degli ascolti tv viene vinta da Alberto Angela che porta in dote a ...Per commentare non è necessaria la registrazione, tuttavia per riservare il tuo nickname e per non inserire i dati per ciascun commento è possibile registrarsi o identificarsi con il proprio account d ...Scontro fra titani nel prime time di mercoledì 16 settembre. Una serata di debutti che ha visto la partenza su Rai1 del programma di Aberto Angela 'Ulisse - Il piacere della scoperta' e su Canale 5 qu ...