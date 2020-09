X Factor 2020, ecco quando finisce e che giorno è la finale: la data (Di giovedì 17 settembre 2020) X Factor ricomincia ufficialmente oggi, giovedì 17 settembre, con la quattordicesima edizione. Il talent canoro è pronto a rinnovarsi con i giudici Hell Raton, Mika, Emma Marrone e Manuel Agnelli. Cresce l’attesa per gli appassionati e per i protagonisti che scenderanno sul palco con l’obiettivo di arrivare ai Live, in programma dal 29 ottobre. PROGRAMMA COMPLETO X Factor Ma quando finisce X Factor 2020? Che giorno è la finale? Come negli scorsi anni, la data della finale dovrebbe essere a metà dicembre, anche se non è ancora stata confermata ufficialmente. L’anno scorso si chiuse il 12 dicembre. in linea con le precedenti edizioni. Diretta tv della ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Xricomincia ufficialmente oggi, giovedì 17 settembre, con la quattordicesima edizione. Il talent canoro è pronto a rinnovarsi con i giudici Hell Raton, Mika, Emma Marrone e Manuel Agnelli. Cresce l’attesa per gli appassionati e per i protagonisti che scenderanno sul palco con l’obiettivo di arrivare ai Live, in programma dal 29 ottobre. PROGRAMMA COMPLETO XMa? Cheè la? Come negli scorsi anni, ladelladovrebbe essere a metà dicembre, anche se non è ancora stata confermata ufficialmente. L’anno scorso si chiuse il 12 dicembre. in linea con le precedenti edizioni. Diretta tv della ...

