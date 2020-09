Via con smartphone e carte: poi i video-beffa su TikTok (Di giovedì 17 settembre 2020) Milano, 17 settembre 2020 - Immortalavano i borseggi riprendendosi con il telefonino e pubblicavano poi i video sui social . E se gli oggetti sottratti a ignari passanti, per esempio smartphone, non ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 17 settembre 2020) Milano, 17 settembre 2020 - Immortalavano i borseggi riprendendosi con il telefonino e pubblicavano poi isui social . E se gli oggetti sottratti a ignari passanti, per esempio, non ...

Pontifex_it : Contemplare e prendersi cura: ecco due atteggiamenti che mostrano la via per correggere e riequilibrare il nostro r… - virginiaraggi : Avanti con superamento campo rom Barbuta, che nei prossimi mesi verrà chiuso. In corso abbattimento di 27 baracche… - FiorellaMannoia : BUFALE UN TANTO AL CHILO. La bufala sull'autoscontro con i banchi a rotelle nel primo giorno di scuola: il video è… - DonazzanElena : ?? Stamattina, dalle ore 9.00, saremo con il nostro gazebo al mercato di Bassano del Grappa (zona via Verci) Staser… - fabiottofab : RT @borghi_claudio: 'Troppi garantiti dal sistema Con noi finirà' -

Ultime Notizie dalla rete : Via con Hera, al via la missione verso l'asteroide Didymorphos. Con un cubesat italiano La Repubblica Il piano (anche) italiano per deviare gli asteroidi

La caccia agli asteroidi si rafforza con un importante contributo europeo. La caccia agli asteroidi si rafforza con un importante contributo europeo. La missione HERA dell’Agenzia Spaziale Europea (ES ...

Golden Gala, a Roma le stelle dell'atletica mondiale

Ben ventinove azzurri al via, con attenzione soprattutto a Gianmarco Tamberi nel salto in alto, al primatista dei 5000 e dei 10.000 metri Yeman Crippa e al primatista indoor del peso Leonardo Fabbri.

Salomon Running Milano, la prima gara agonistica post Covid19: torna il trail cittadino

In programma domenica 27 settembre 2020 Salomon Running Milano è da sempre molto green, un urban trail nei luoghi più verdi e naturali della città, quest’anno più di sempre è un evento dai tanti volti ...

