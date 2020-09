Tour de France 2020 | classifica generale aggiornata dopo diciottesima tappa | Roglic ancora in giallo

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Tour de France: Kwiatkowski vince senza sprint sul compagno Carapaz - fainformazione : L’ecologismo francese si scaglia contro il Tour de France e gli alberi di Natale Nonostante il grande risultato el… - fainfopolitica : L’ecologismo francese si scaglia contro il Tour de France e gli alberi di Natale Nonostante il grande risultato el… - napolimagazine : Ciclismo, Tour de France: Kwiatkowski vince senza sprint sul compagno Carapaz - sportface2016 : #TourdeFrance, l'ordine di arrivo e la classifica della diciottesima tappa: vince #Kwiatkowski -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Arrivo in parata per due corridori della Ineos, Richard Carapaz e Michal Kwiatkowski, che hanno rinunciato a fare la volata sul traguardo della 18/a tappa del 107/o Tour de Fra ...È mancato Egan Bernal in chiave classifica, ma il Team INEOS Grenadiers sulle Alpi ha comunque dato spettacolo. Oggi un attacco combinato eccezionale per lo squadrone britannico: ad imporsi nella dici ...Primoz Roglic ha ormai ipotecato la vittoria del Tour de France 2020. Lo sloveno si è confermato saldamente in maglia gialla al termine della 18ma tappa, una frazione estremamente impegnativa caratter ...