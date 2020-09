Tommasetti | “Cittadini chiedono chiarezza sui migranti contagiati in un albergo a Sarno”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – «La nomina di Walter Longanella come direttore sanitario dell’ospedale San Paolo di Napoli va chiarita dal punto di vista della trasparenza. La sorella Anna, infatti, è candidata nella coalizione del governatore De Luca». Lo sottolinea Aurelio, capolista della Lega alle regionali in Campania nella circoscrizione Salerno. «Restiamo garantisti. Nulla contro il professionista e sua sorella, figlia dell’ex sindaco di Castel San Giorgio, ma il fatto che questa nomina arrivi alla vigilia delle elezioni, in cui Anna Longanella “correrà” con De Luca, ci pone degli interrogativi a cui occorrerebbe rispondere. Anche perché sono circostanze a cui De Luca ci ha tristemente abituati in questi anni. Non avanziamo sospetti, ci limitiamo a prendere atto di una ...