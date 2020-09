Temptation Island Vip 5, segnalazione clamorosa su Nadia e Antonio: i due stanno fingendo? (Di giovedì 17 settembre 2020) Nella serata di ieri è andata in onda la prima puntata di Temptation Island Vip 5, condotto da Alessia Marcuzzi e nel corso della stessa abbiamo avuto modo di conoscere le varie coppie protagoniste. L’attenzione dei telespettatori nello specifico si è soffermata su una coppia nello specifico, una coppia che almeno apparentemente sarebbe perfetta, ma che ha fatto sorgere diversi dubbi. Stiamo parlando della coppia formata da Nadia e da Armando e proprio sui due sembra essere arrivata una segnalazione. Ma come stanno davvero le cose? Temptation Island Vip 5, segnalazione su una coppia protagonista Come abbiamo già avuto modo di vedere, nella serata di ieri è andata in onda la prima puntata del reality condotto da Alessia ... Leggi su controcopertina (Di giovedì 17 settembre 2020) Nella serata di ieri è andata in onda la prima puntata diVip 5, condotto da Alessia Marcuzzi e nel corso della stessa abbiamo avuto modo di conoscere le varie coppie protagoniste. L’attenzione dei telespettatori nello specifico si è soffermata su una coppia nello specifico, una coppia che almeno apparentemente sarebbe perfetta, ma che ha fatto sorgere diversi dubbi. Stiamo parlando della coppia formata dae da Armando e proprio sui due sembra essere arrivata una. Ma comedavvero le cose?Vip 5,su una coppia protagonista Come abbiamo già avuto modo di vedere, nella serata di ieri è andata in onda la prima puntata del reality condotto da Alessia ...

trash_italiano : Finalmente le anticipazioni di Temptation Island - sissibf_18 : RT @trash_italiano: #TemptationIsland, gli utenti criticano il programma dopo il discorso choc di Davide: 'la produzione sarebbe dovuta int… - Ilsolito_In : Il fatto che le serate della settimana tipo di #Canale5 siano GF per 2 serate, +Temptation Island + Non è la D'Urso… - manubiz88 : RT @Giulia_B: Temptation Island è una rassegna di rapporti basati sull’abuso in cui nessuno dice mai “Questo è un comportamento abusante”. - tuttouomini : Ascolti Tv ieri Temptation Island 2020 spettatori e share prima puntata - -