Temptation Island 8 | la prima puntata in 7 momenti

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 17 settembre 2020) Amedeo -8 Toccata e fuga in Sardegna per Amedeo e Sofia, che hanno affrontato il primo falò dell’ottava edizione diin tempi record. Nonostante la scoperta di un tradimento, la ragazza ha deciso infatti di perdonare il proprio compagno, chiedendogli di ricominciare e di provare a ricostruire la loro storia su nuove basi. Una decisione che ha stupito anche la conduttrice Alessia Marcuzzi, in difficoltà a gestire l’incontro chiarificatore, a tratti surreale, della coppia. Questo è però soltanto uno dei settecult della. Ripercorriamoli insieme. 1. I video “compromettenti” di Nello Dopo le dovute presentazioni, le sei coppie arrivano all’Is Morus Relais, ...