Spider-Man Miles Morales: il gioco arriverà anche su PS4 (Di giovedì 17 settembre 2020) Ottime notizie per i possessori di PS4: il nuovo attesissimo Spider-Man: Miles Morales arriverà sulla current-gen di Sony Ieri sera, durante lo Showcase PS5, ne sono successe un po’ di tutti i colori, videoludicamente parlando. Tanto per dirne una, abbiamo potuto vedere ancora una volta in azione l’attesissimo Spider-Man: Miles Morales. In questo articolo ne abbiamo parlato a lungo. Le belle notizie non finiscono qui. Se siete possessori di PS4 e magari non avete ancora intenzione di passare alla next-gen sappiate che Spider-Man: Miles Morales è stato confermato anche per la vostra console. Spider-Man: Miles Morales su PS4 e Marvel’s ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 17 settembre 2020) Ottime notizie per i possessori di PS4: il nuovo attesissimo-Man:arriverà sulla current-gen di Sony Ieri sera, durante lo Showcase PS5, ne sono successe un po’ di tutti i colori, videoludicamente parlando. Tanto per dirne una, abbiamo potuto vedere ancora una volta in azione l’attesissimo-Man:. In questo articolo ne abbiamo parlato a lungo. Le belle notizie non finiscono qui. Se siete possessori di PS4 e magari non avete ancora intenzione di passare alla next-gen sappiate che-Man:è stato confermatoper la vostra console.-Man:su PS4 e Marvel’s ...

