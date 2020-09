Ranking Uefa aggiornato al 17 settembre 2020 dopo Shamrock Rovers-Milan (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Ranking Uefa aggiornato a giovedì 17 settembre 2020 dopo Shamrock Rovers-Milan. Inizia nel migliore dei modi il cammino europeo dei rossoneri di Stefano Pioli che in Irlanda si impongono per 2-0. Una vittoria che permette al Milan di avanzare al terzo turno preliminare della Uefa Europa League in attesa dei match più importanti che valgano l’accesso al tabellone principale. E dopo una vasta lista di match odierni, ecco la situazione del Ranking aggiornata. Ranking Uefa aggiornato A GIOVEDI’ 17 settembre 2020 Spagna 80.855 Inghilterra 78.712 Italia ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Ila giovedì 17. Inizia nel migliore dei modi il cammino europeo dei rossoneri di Stefano Pioli che in Irlanda si impongono per 2-0. Una vittoria che permette aldi avanzare al terzo turno preliminare dellaEuropa League in attesa dei match più importanti che valgano l’accesso al tabellone principale. Euna vasta lista di match odierni, ecco la situazione delaggiornata.A GIOVEDI’ 17Spagna 80.855 Inghilterra 78.712 Italia ...

