Mercato dei Mutui in Campania I trimestre 2020 a cura di Tecnocasa. L'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato nel dettaglio l'andamento dei finanziamenti finalizzati all'acquisto dell'abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato dei I mesi estivi segnano la timida ripresa del mercato dei veicoli commerciali Today.it Serramentour Padova, ottimo riscontro di pubblico

Padova è stata la prima tappa del Serramentour 2020, un anno difficile per gli eventi in presenza, eppure oggi la partecipazione è stata davvero significativa, sempre nel massimo rispetto delle norme ...

Calciomercato Napoli, il Paris Saint-Germain potrebbe non avere la liquidità per Kalidou Koulibaly

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, ha parlato in queste ore il procuratore Alessandro Canovi. “Koulibaly? Bisogna vedere se c’è stata realmente un’offerta. Il mercato è i ...

Si attenua la caduta dell’export di orologi, ad agosto forte traino dalla Cina

Frena ancora il calo delle esportazioni di orologi svizzeri. I dati di agosto indicano che nel mese l'export di segnatempo elvetici è stato pari a 1,34 miliardi di franchi (1,25 miliardi di euro), in ...

