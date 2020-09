Libia | l’annuncio di Serraj | “Mi dimetto entro fine ottobre”

Leggi su zon

(Di giovedì 17 settembre 2020), il capo del governo Fayez alannuncia di voler cedere il proprio mandato ad un nuovo esecutivo. Le dimissioni saranno rassegante alladel “dialogo libico” Il primo ministro del Governo di Accordo Nazionale della, Fayez al, ha annunciato ieri sera in diretta tv le sue dimissioni. “Dichiaro il mio desiderio sincero di cedere le mie responsabilità al prossimo esecutivo non più tardi delladi ottobre”– ha dichiarato. Il capo del governo libico ha intenzione di lasciare il proprio mandato quando il “dialogo politico” organizzato dalle Nazioni Unite avrà trovato un nuovo assetto di governo per il Paese.intende porreal ...