Libia, il premier al-Sarraj: 'Entro ottobre mi dimetto' (Di giovedì 17 settembre 2020) Il premier riconosciuto dalla comunità internazionale, Fayez al-Sarraj ha annunciato l'intenzione di dimettersi ad ottobre. "Dichiaro il mio desiderio sincero di cedere le mie responsabilità al ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 17 settembre 2020) Ilriconosciuto dalla comunità internazionale, Fayez al-ha annunciato l'intenzione di dimettersi ad. "Dichiaro il mio desiderio sincero di cedere le mie responsabilità al ...

Bomba2H : RT @Signorasinasce: Il #premier libico #Serraj si dimette. Adesso la #Libia in mano alle milizie di #Haftar e soprattutto campo libero alla… - SoniaLaVera : RT @Signorasinasce: Il #premier libico #Serraj si dimette. Adesso la #Libia in mano alle milizie di #Haftar e soprattutto campo libero alla… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Il premier del Governo di accordo nazionale lascia entro la fine di ottobre. Il mese prossimo a Ginevra i negoziati per un… - Paolo65497103 : RT @Signorasinasce: Il #premier libico #Serraj si dimette. Adesso la #Libia in mano alle milizie di #Haftar e soprattutto campo libero alla… - marcoorioles : RT @ItalianPolitics: Libia, che cosa succede al premier Sarraj. L'analisi di Mercuri - Startmag -