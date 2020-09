La truffa del micio 'di razza': venduti scontati su internet ma costretti a vivere in gabbie da roditori (Di giovedì 17 settembre 2020) È stato arrestato dalle Guardie zoofile 'Oipa' e dai Carabinieri di Udine un noto ex allevatore della provincia già condannato per il reato di maltrattamento di animali. L'uomo è stato trovato in ... Leggi su today (Di giovedì 17 settembre 2020) È stato arrestato dalle Guardie zoofile 'Oipa' e dai Carabinieri di Udine un noto ex allevatore della provincia già condannato per il reato di maltrattamento di animali. L'uomo è stato trovato in ...

Ultime Notizie dalla rete : truffa del Truffa del micio: venduti su internet come di razza, ma non lo sono UdineToday Palermo, truffava i suoi clienti

Il professionista di 39 anni si faceva versare denaro dai clienti senza fare alcuna attività e creava falsi documenti Inps Un avvocato del foro di Palermo, Adriano Lapone di 39 anni, è stato raggiunto ...

Diabolik, favori ai detenuti: tra 9 indagati la sorella di Piscitelli, impiegata del ministero di Giustizia

L’indagine è partita dal carcere di Rebibbia, dove un gruppo di secondini - secondo gli inquirenti - avrebbe agevolato alcuni detenuti. Ma gli accertamenti della procura della Capitale nel giro di un ...

La truffa del micio "di razza": venduti scontati su internet ma costretti a vivere in gabbie da roditori

È stato arrestato dalle Guardie zoofile "Oipa" e dai Carabinieri di Udine un noto ex allevatore della provincia già condannato per il reato di maltrattamento di animali. L'uomo è stato trovato in poss ...

