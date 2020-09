Fayez Al Sarraj, dimissioni ad ottobre per il primo ministro libico (Di giovedì 17 settembre 2020) Fayez al-Sarraj è il primo ministro libico riconosciuto internazionalmente. Mercoledì dichiarando le dimissioni entro fine ottobre ha aperto delle nuove questioni urgenti. Reuters infatti spiega che la decisione potrebbe rovinare gli sforzi finora portati avanti per una soluzione politica al conflitto nel Paese, si potrebbero quindi accedere nuove tensioni a Tripoli. Fayez Al Sarraj è intervenuto con un discorso televisivo. “Dichiario il mio sincero desiderio di consegnare i miei doveri alla prossima autorità esecutiva entro la fine di ottobre“. La dichiarazione è legata all’aggiornamento sui colloqui sponsorizzati a Ginevra dalle Nazioni Unite. Ha indicato ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 17 settembre 2020)al-è ilriconosciuto internazionalmente. Mercoledì dichiarando leentro fineha aperto delle nuove questioni urgenti. Reuters infatti spiega che la decisione potrebbe rovinare gli sforzi finora portati avanti per una soluzione politica al conflitto nel Paese, si potrebbero quindi accedere nuove tensioni a Tripoli.Alè intervenuto con un discorso televisivo. “Dichiario il mio sincero desiderio di consegnare i miei doveri alla prossima autorità esecutiva entro la fine di“. La dichiarazione è legata all’aggiornamento sui colloqui sponsorizzati a Ginevra dalle Nazioni Unite. Ha indicato ...

