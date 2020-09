Ex capo della omicidi condannata. Sollecito: "E dicevano che erano onesti" (Di giovedì 17 settembre 2020) Francesca Bernasconi La poliziotta è stata condannata a 3 anni e 3 mesi per aver usato la sua posizione per scopi personali. Nel 2007, seguì le indagini sulla morte di Meredith Kercher "Per anni mi sono sentito dire che sono persone oneste". È il commento di Raffaele Sollecito riguardo la notizia della condanna di Monica Napoleoni, l'ex capo della squadra omicidi di Perugia, che nel 2007 arrestò lui e Amanda Knox per il delitto di Meredith Kercher. La poliziotta, come spiega il Corriere della Sera, è stata condannata a 3 anni e 3 mesi, per aver approfittato della sua posizione per una controversia legale con l'ex marito. La vittima è una psicologa nominata dal tribunale. L'ex ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) Francesca Bernasconi La poliziotta è stataa 3 anni e 3 mesi per aver usato la sua posizione per scopi personali. Nel 2007, seguì le indagini sulla morte di Meredith Kercher "Per anni mi sono sentito dire che sono persone oneste". È il commento di Raffaeleriguardo la notiziacondanna di Monica Napoleoni, l'exsquadradi Perugia, che nel 2007 arrestò lui e Amanda Knox per il delitto di Meredith Kercher. La poliziotta, come spiega il CorriereSera, è stataa 3 anni e 3 mesi, per aver approfittatosua posizione per una controversia legale con l'ex marito. La vittima è una psicologa nominata dal tribunale. L'ex ...

