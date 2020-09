Elisabetta II non sarà più la regina di Barbados (Di giovedì 17 settembre 2020) Non bastava l’emergenza coronavirus, l’addio di Harry e Meghan alla royal family e Andrea di York travolto dallo scandalo Epstein. All’annus horribilis di Elisabetta II si aggiunge un’altra brutta notizia: nel giro di pochi mesi non sarà più la regina di Barbados. La prima ministra dell’isola di Rihanna, Mia Mottley, ha annunciato che da novembre 2021 il paese sarà una repubblica: «È ora di lasciarsi alle spalle il passato coloniale». Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 settembre 2020) Non bastava l’emergenza coronavirus, l’addio di Harry e Meghan alla royal family e Andrea di York travolto dallo scandalo Epstein. All’annus horribilis di Elisabetta II si aggiunge un’altra brutta notizia: nel giro di pochi mesi non sarà più la regina di Barbados. La prima ministra dell’isola di Rihanna, Mia Mottley, ha annunciato che da novembre 2021 il paese sarà una repubblica: «È ora di lasciarsi alle spalle il passato coloniale».

