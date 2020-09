Donald Trump accusato di molestie sessuali da parte di una ex modella (Di giovedì 17 settembre 2020) Donald Trump accusato di molestie sessuali da Amy Dorris, ex modella. La storia raccontata al ‘Guardian’. WASHINGTON (STATI UNITI) – Donald Trump accusato di molestie sessuali da parte di Amy Dorris, ex modella. La donna in un’intervista al Guardian ha svelato di essere stata toccata durante gli US Open del 1997 con l’ex tycoon che la avrebbe infilato la lingua in bocca e trattenuta in una morsa dalla quale non poteva scappare. “Le sue mani sembravano tentacoli“. Donald Trump accusato di molestie Le accuse di molestie sono arrivate da ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 17 settembre 2020)dida Amy Dorris, ex. La storia raccontata al ‘Guardian’. WASHINGTON (STATI UNITI) –didadi Amy Dorris, ex. La donna in un’intervista al Guardian ha svelato di essere stata toccata durante gli US Open del 1997 con l’ex tycoon che la avrebbe infilato la lingua in bocca e trattenuta in una morsa dalla quale non poteva scappare. “Le sue mani sembravano tentacoli“.diLe accuse disono arrivate da ...

repubblica : Stati Uniti, ex modella accusa Donald Trump di molestie sessuali [aggiornamento delle 14:24] - SkyTG24 : Donald Trump nominato per il Premio Nobel per la Pace 2021 - welikeduel : Donald Trump intervistato da Fabio Celenza, un'esclusiva di #propagandalive @CelenzaFabio - NewsMondo1 : Donald Trump accusato di molestie sessuali da parte di una ex modella - carlo_boitrero : RT @repubblica: Stati Uniti, ex modella accusa Donald Trump di molestie sessuali [a cura di SILVIA LUPERINI] [aggiornamento delle 15:53] ht… -