Dietrofront: niente diretta Dazn per Lazio-Benevento (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContrariamente a quanto annunciato non ci sarà la diretta Dazn per l’amichevole Lazio-Benevento, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma. Ad annunciarlo è stata la radio ufficiale della Lazio che ha fatto riferimento al regolamento dei diritti tv del campionato di serie A che vieterebbe la trasmissione in contemporanea con altri match di massima serie. Alla luce di questo l’evento è già sparito dal palinsesto Dazn, in cui compariva regolarmente fino a pochi minuti fa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContrariamente a quanto annunciato non ci sarà laper l’amichevole, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma. Ad annunciarlo è stata la radio ufficiale dellache ha fatto riferimento al regolamento dei diritti tv del campionato di serie A che vieterebbe la trasmissione in contemporanea con altri match di massima serie. Alla luce di questo l’evento è già sparito dal palinsesto, in cui compariva regolarmente fino a pochi minuti fa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

