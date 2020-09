Devil May Cry V Special Edition: la versione PC non è una priorità per Capcom (Di giovedì 17 settembre 2020) La Special Edition di Devil May Cry V rimarrà ancorata alle console next-gen, i giocatori PC insorgono Devil May Cry V si è mostrato in una Special Edition durante l’evento di PlayStation 5 di ieri sera. Sebbene i giocatori potranno godersi la nuova avventura di Dante in tutta la sua gloria su PlayStation 5 e Xbox Series X, i giocatori PC resteranno a bocca asciutta. Le aggiunte, in questa riedizione, non mancano: una modalità Legendary Dark Knight che dà vita ad orde di nemici, una modalità Turbo che aumenta la velocità del gameplay del 20% e Vergil come personaggio giocabile. Mentre quest’ultimo sarà un DLC a pagamento per tutti i giocatori privi della Special Edition, le altre aggiunte ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 17 settembre 2020) LadiMay Cry V rimarrà ancorata alle console next-gen, i giocatori PC insorgonoMay Cry V si è mostrato in unadurante l’evento di PlayStation 5 di ieri sera. Sebbene i giocatori potranno godersi la nuova avventura di Dante in tutta la sua gloria su PlayStation 5 e Xbox Series X, i giocatori PC resteranno a bocca asciutta. Le aggiunte, in questa riedizione, non mancano: una modalità Legendary Dark Knight che dà vita ad orde di nemici, una modalità Turbo che aumenta la velocità del gameplay del 20% e Vergil come personaggio giocabile. Mentre quest’ultimo sarà un DLC a pagamento per tutti i giocatori privi della, le altre aggiunte ...

Devil May Cry V si è mostrato in una Special Edition durante l'evento di PlayStation 5 di ieri sera. Sebbene i giocatori potranno godersi la nuova avventura di Dante in tutta la sua gloria su PlayStat ...

