Amadeus apprezzatissimo dal pubblico | merito di Giovanna Civitillo

Leggi su controcopertina

(Di giovedì 17 settembre 2020) E l’uomo d’oro della Rai, il conduttore che col sorriso e un’energia fuori dal comune si è fatto strada in Tv a suon di record di ascolti. E oraè più che pronto per una nuova stagione di successi. Dal 14 settembre riprende il timone dei Soliti ignoti – Il ritorno, il gioco in onda da lunedì a venerdì alle 20.30, su Raiuno: per il presentatore è una certezza, che durante la scorsa stagione lo ha portato a raccogliere oltre 5 milioni di telespettatori. Manon è uno che dorme sugli allori. Così, mentre prepara nel dettaglio ogni puntata di Soliti ignoti, già pensa al suo impegno più importante: Sanremo 2021, che andrà in onda su Raiuno, dal 2 al 6 marzo 2021. Conduttore e direttore artistico della 71esima edizione del Festival, ...