Ad Aquara la messa in sicurezza della SP 12 per caduta massi (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Provincia di Salerno ha pubblicato il bando di gara dell’appalto denominato “LAVORI DI messa IN sicurezza della S.P. 12 INTERESSATA DA caduta massi DA UN COSTONE PROSPICIENTE NEL COMUNE DI Aquara (SA)” CIG 84324115B0 – CUP H53H19000890001 – che sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 con applicazione del criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, depurato della quota degli oneri di sicurezza. “L’importo dei lavori è di € 3.785.542,72 IVA esclusa – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Provincia di Salerno ha pubblicato il bando di gara dell’appalto denominato “LAVORI DIINS.P. 12 INTERESSATA DADA UN COSTONE PROSPICIENTE NEL COMUNE DI(SA)” CIG 84324115B0 – CUP H53H19000890001 – che sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 con applicazione del criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, depuratoquota degli oneri di. “L’importo dei lavori è di € 3.785.542,72 IVA esclusa – dichiara il PresidenteProvincia, Michele Strianese ...

ottopagine : Aquara, messa in sicurezza della SP 12 per caduta massi #Aquara - radioalfa : 'Strada del masso' ad Aquara, c'è il bando per la messa in sicurezza della Sp12 -

Ultime Notizie dalla rete : Aquara messa Aquara, messa in sicurezza della SP 12 per caduta massi Ottopagine Ad Aquara la messa in sicurezza della Strada Provinciale 12 per caduta massi

La Provincia di Salerno ha pubblicato il bando di gara dell’appalto denominato “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 12 INTERESSATA DA CADUTA MASSI DA UN COSTONE PROSPICIENTE NEL COMUNE DI AQUARA ( ...

Il corpo semicarbonizzato di un giovane di 22 anni è stato trovato in Irpinia

Il corpo semicarbonizzato di un giovane di 22 anni è stato ritrovato dai carabinieri della compagnia di Solofra in contrada Aquara ala periferia di Serino ... dove nei prossimi giorni sarà eseguita ...

Aquara: c’è il bando per la Sp12, la “strada del masso”

AQUARA. Era finito all’attenzione anche della stampa nazionale. Radio, giornali e tv si erano interessati al masso di Aquara che nell’agosto 2015 era caduto sulla Sp12, tra Ottati e Castelcivita, in l ...

La Provincia di Salerno ha pubblicato il bando di gara dell’appalto denominato “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 12 INTERESSATA DA CADUTA MASSI DA UN COSTONE PROSPICIENTE NEL COMUNE DI AQUARA ( ...Il corpo semicarbonizzato di un giovane di 22 anni è stato ritrovato dai carabinieri della compagnia di Solofra in contrada Aquara ala periferia di Serino ... dove nei prossimi giorni sarà eseguita ...AQUARA. Era finito all’attenzione anche della stampa nazionale. Radio, giornali e tv si erano interessati al masso di Aquara che nell’agosto 2015 era caduto sulla Sp12, tra Ottati e Castelcivita, in l ...