X Factor 2020 al via domani, tutte le novità dell’edizione numero 14 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Manca solo un giorno all’inizio di X Factor 2020 e, come ogni anno, cresce l’attesa delle tante persone che amano il talent di Sky e, più in generale, la musica. Per l’edizione numero 14, gli autori del programma hanno stabilito una sorta di tabula rasa, spedendo a casa in blocco i giurati dell’edizione trasmessa lo scorso anno e puntando su uno slogan – Back to Music – che può significare davvero tanto per i cantanti in gara. Dunque, aspettando con ansia il solito show d’apertura a cui XF ci ha abituato (Alessandro Cattelan incluso), andiamo a fare un rapido recap di quelle che sono tutte le novità per X Factor 14. Nuovi giudici La prima, la più importante forse, ha per protagonista il banco dei giudici/coach, stravolto rispetto alla ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020) Manca solo un giorno all’inizio di Xe, come ogni anno, cresce l’attesa delle tante persone che amano il talent di Sky e, più in generale, la musica. Per l’edizione14, gli autori del programma hanno stabilito una sorta di tabula rasa, spedendo a casa in blocco i giurati dell’edizione trasmessa lo scorso anno e puntando su uno slogan – Back to Music – che può significare davvero tanto per i cantanti in gara. Dunque, aspettando con ansia il solito show d’apertura a cui XF ci ha abituato (Alessandro Cattelan incluso), andiamo a fare un rapido recap di quelle che sonole novità per X14. Nuovi giudici La prima, la più importante forse, ha per protagonista il banco dei giudici/coach, stravolto rispetto alla ...

XFactor_Italia : Da oggi possiamo dire che la musica è tornata: con #XF2020 le novità sembrano non finire mai! ?? Curiosi??? Leggete q… - XFactor_Italia : ?? ATTENZIONE ?? Non ce la facevamo più ad aspettare, quindi domani alle 19:30 su - SkyTG24 : Al via da giovedì 17 le audition di #XF2020. Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione ??? - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Opel Corsa-e, l’elettrica del Fulmine è l’auto ufficiale di #XFactor 2020 - motorionline : #Opel Corsa-e, l’elettrica del Fulmine è l’auto ufficiale di #XFactor 2020 -