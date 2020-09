Ufficiale | Morganella torna in Svizzera Giocherà nel Chiasso

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Lascia l’Italia perre nella sua. Michelè un nuovo giocatore del. La società ha ufficializzato l’acquisto sul proprio sito: “FCè lieta di annunciare l’ingaggio del calciatore svizzero Michel, 31 anni. Esperto laterale destro, attualmente svincolato, ha firmato il contratto che lo lega al club rossoblu fino al prossimo 30 giugno 2021. Indosserà la maglia numero 89. Michelè stato un nazionale rossocrociato, convocato praticamente in tutte le rappresentative dalla Nazionale maggiore a quella olimpica e a tutte le giovanili. Cresciuto nel Sion, ha esordito nel massimo campionato svizzero nel Basilea, prima di aprire una lunga e prestigiosa ...

