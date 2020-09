Tu sì que vales | Martin Castrogiovanni parla del suo tumore | “Mi avevano dato sei mesi di vita”

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 16 settembre 2020)e ildiagnosticato nel 2015 Sabato 12 settembre in prima serata su Canale 5 prende al via la nuova edizione di Tu sì que. Anche quest’anno il pubblico avrà modo di vedere lo sportivo al fianco di Belen Rodriguez e Alessio Sakara alla conduzione. Mentre, per quanto riguarda la giuria rivedremo ancora una volta: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. E proprio l’ex rugbista di recente ha rilasciato una lunga intervista al magazine DiPiù Tv tornando are del dramma che ha vissuto cinque anni fa. “Miseidi vita. Dopo una serie di analisi e controlli midetto di avere un cancro alla zona dei nervi ...