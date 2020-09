Traffico Roma del 16-09-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 settembre 2020) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione Iniziamo danord Ci sono code sulla Cassia in uscita dalla città da via dei Due Ponti a via di Grottarossa e poi a seguire all’altezza della Giustiniana code a tratti anche verso il centro del raccordo sempre fino a via di Grottarossa sulla tangenziale verso San Giovanni rallentamenti e code da Corso Francia viale della Moschea poi a seguire da via dei Monti Tiburtini sino alla rampa di ingresso per laL’Aquila è ancora all’altezza di viale Castrense rallentamenti e code anche in direzione opposta verso lo stadio Olimpico dalla Salaria fino a via dei Campi Sportivi andiamo sul raccordo in carreggiata interna Si procede a rilento dalla Nomentana alla Casilina mentre in carreggiata esterna code a tratti dalla via Ardeatina sino alla diramazione di ...