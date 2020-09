Traffico Roma del 16-09-2020 ore 10:30 (Di mercoledì 16 settembre 2020) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 settembre 2020) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 16-09-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Al via oggi due voli Roma-Milano Covid-free

A partire da oggi due voli Alitalia che collegano Roma Fiumicino con Milano Linate, sui sette operativi sulla tratta, trasporteranno solo passeggeri risultati negativi al Covid-19, dopo aver eseguito ...

Traffico di armi e droga tra Italia e Francia: alleanza tra Ndrangheta e Marsigliesi VIDEO

Traffico di armi e droga a livello internazionale: decine di arresti in Italia (13), Francia e Portogallo. L’hanno chiamata ‘Ponente’ perché proprio nel Ponente Ligure, tra Imperiae il confine di Stat ...

Albero cade su Gra all’altezza dello svincolo Cassia Bis

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Monte Mario di Roma per la rimozione del tronco. È stato necessario chiudere il traffico veicolare per 20 minuti sul tratto di strada ...

