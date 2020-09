Tommaso Zorzi : comunicazione ufficiale del Grande Fratello Vip (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’influencer Tommaso Zorzi era stato allontanato dalla casa del Grande Fratello Vip, dopo che aveva accusato alcuni malori. Solo poco fa è arrivata la comunicazione ufficiale della redazione. Dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini e con l’aiuto dei suoi opinionisti Pupo ed Antonella Elia, Tommaso Zorzi ha accusato alcuni … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’influencerera stato allontanato dalla casa delVip, dopo che aveva accusato alcuni malori. Solo poco fa è arrivata ladella redazione. Dopo la prima puntata delVip, condotta da Alfonso Signorini e con l’aiuto dei suoi opinionisti Pupo ed Antonella Elia,ha accusato alcuni … L'articolo Curiosauro.

GrandeFratello : Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - x_wallflower_ : RT @peularis: 'Conosco i miei polli andranno tutti dalla D’Urso. C’è uno che se non è oggi e domani. O forse sarà stato già ieri' Vi preg… - FantiClaudia : RT @leseid_imattina: Tommaso Zorzi ha appena riassunto le edizioni del GFvip recitando testualmente: Damante la prima, la De Lellis la seco… - parolaeaggettiv : RT @fvnzioniamo: tommi zorzi che dice che iconize ha fatto il provino per il gf e l’hanno scartato e ora si sarà buttato sul salottino dell… -