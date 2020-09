Spezia, primo caso di positività al Covid-19: il comunicato (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lo Spezia ha informato tramite un comunicato ufficiale di aver trovato un caso di positività al Coronavirus Lo Spezia ha annunciato di aver trovato un caso di positività al Coronavirus. Il comunicato del club ligure. comunicato – «Lo Spezia Calcio informa che, nel corso degli esami di routine ai quali vengono sottoposti i nuovi acquisti, è emersa una positività al Coronavirus Covid-19 di un proprio tesserato, non ancora inserito nel gruppo squadra. Attualmente asintomatico, lo stesso è stato immediatamente posto in quarantena e sarà costantemente monitorato come da protocollo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Loha informato tramite unufficiale di aver trovato undi positività al Coronavirus Loha annunciato di aver trovato undi positività al Coronavirus. Ildel club ligure.– «LoCalcio informa che, nel corso degli esami di routine ai quali vengono sottoposti i nuovi acquisti, è emersa una positività al Coronavirus-19 di un proprio tesserato, non ancora inserito nel gruppo squadra. Attualmente asintomatico, lo stesso è stato immediatamente posto in quarantena e sarà costantemente monitorato come da protocollo». Leggi su Calcionews24.com

