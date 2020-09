Selvaggia Lucarelli scrive un post sulla scuola ma viene massacrata (Di mercoledì 16 settembre 2020) Selvaggia Lucarelli è sempre molto attiva sui social e le sue segnalazioni, denunce, idee fungono sempre da apripista per delle lunghissime e accesissime discussioni. Selvaggia Lucarelli recentemente ha attaccato il prof. Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano e la sua felicità di avere dimesso Silvio Berlusconi dall’ospedale, peraltro in tempi rapidissimi e gli ha ricordato che, se si fosse trattato di un altro 83enne , forse un posto in ospedale non lo avrebbe neppure trovato. Il Prof. Zangrillo l’ha definita volgare, cattiva e offensiva contro i medici che hanno dato tutte le loro energie e forze per curare tutti i pazienti a prescindere dalla loto età. Selvaggia Lucarelli e il post ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 16 settembre 2020)è sempre molto attiva sui social e le sue segnalazioni, denunce, idee fungono sempre da apripista per delle lunghissime e accesissime discussioni.recentemente ha attaccato il prof. Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano e la sua felicità di avere dimesso Silvio Berlusconi dall’ospedale, peraltro in tempi rapidissimi e gli ha ricordato che, se si fosse trattato di un altro 83enne , forse uno in ospedale non lo avrebbe neppure trovato. Il Prof. Zangrillo l’ha definita volgare, cattiva e offensiva contro i medici che hanno dato tutte le loro energie e forze per curare tutti i pazienti a prescindere dalla loto età.e il...

