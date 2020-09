Rider | Uiltucs | illegittima intesa Assodelivery-Ugl | pronti a esposto

uiltucs : Vergognoso. Inaccettabile che un'intesa fittizia venga spacciata per contratto: il contratto è un'altra cosa! Contr… -

Ultime Notizie dalla rete : Rider Uiltucs

Il Tempo

Firmato dalle piattaforme e dall'Ugl, prevede 10 euro di minimo orario, coperture assicurative e indennità in caso di maltempo o lavoro notturno. I fattorini restano autonomi Il neonato contratto nazi ...Tre mesi fa la sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Milano commissariava Uber Eats, la filiale italiana del gruppo americano, per "caporalato" e in particolare per lo "sfruttamento dei rider ...