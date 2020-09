Quanto è saldo il governo Conte

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “Col presidente del consiglio Giuseppee la presidenza italiana del G20 organizzeremo un vertice globale sulla sanità, in Italia, per dimostrare che l’Europa c’è per proteggere i cittadini”. Nel suo primo discorso sullo Stato dell’Unione, uno dei momenti più significativi della vita delle istituzioni comunitarie, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, non annuncia semplicemente di aver assegnato un evento importante al nostro paese ma dice esplicitamente che sarà il premier a organizzarlo l’anno prossimo. Un segnale non banale, che sta lì a dimostrare come l’Unione Europea continui a scommettere sull’avvocato pugliese come miglior argine alla spinta sovranista che in Italia è ancora bella forte, visto che i sondaggi danno l’accoppiata Salvini-Meloni ...