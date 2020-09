Pignoramenti | più poteri agli enti locali che potranno vedere l’anagrafe dei conti correnti

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Con l’ingresso del dl semplificazione viene dato più potere adcreditori e concessionari pubblici per consre loro di recuperare le somme vantate. A prevederlo. riferisce il Sole 24 Ore, è l’articolo 17-bis, che aggiunge la possibilità, consultando l’anagrafe tributaria, di visionare anche le informazioni relative acorre altri rapporti finanziari. I dati accesssibili sono riportati all’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973. “Di ogni soggetto che intrattenga qualsiasi rapporto o effettui, anche per conto o a nome di terzi, operazioni di natura finanziaria con operatori finanziari (come banche, Poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, tranne i bollettini di conto corrente postale di importo unitario sotto i 1.500 euro) sono ...