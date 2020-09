Pd, Bonaccini: “Altro che Renzi-Bersani, a noi servono elettori” (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – “Ho visto titoli di giornale pieni del fatto che vorrei riportare Renzi e Bersani. Sinceramente mi interessa molto poco”. Stefano Bonaccini frena e chiarisce meglio il suo pensiero sul ritorno nel Pd dei due ex segretari dopo il loro addio al partito. “A me– ha precisato oggi il governatore ad Agorà, su Raitre- interessa portare chi non ci vota più o non ci ha mai votato”. E l’esempio è sempre quello dell’Emilia-Romagna, dove alle ultime regionali “abbiamo recuperato 300.000 voti in pochi mesi”. Quella è la strada da percorrere anche sul piano nazionale. Leggi su dire (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – “Ho visto titoli di giornale pieni del fatto che vorrei riportare Renzi e Bersani. Sinceramente mi interessa molto poco”. Stefano Bonaccini frena e chiarisce meglio il suo pensiero sul ritorno nel Pd dei due ex segretari dopo il loro addio al partito. “A me– ha precisato oggi il governatore ad Agorà, su Raitre- interessa portare chi non ci vota più o non ci ha mai votato”. E l’esempio è sempre quello dell’Emilia-Romagna, dove alle ultime regionali “abbiamo recuperato 300.000 voti in pochi mesi”. Quella è la strada da percorrere anche sul piano nazionale.

