Omicidio Colleferro, i fratelli Bianchi incastrati da una foto (Di mercoledì 16 settembre 2020) Omicidio Colleferro, i fratelli Bianchi avrebbero provato ad occultare il suv dopo il pestaggio che avrebbe portato alla morte di Willy. Colleferro, secondo gli inquirenti i fratelli Bianchi provarono a nascondere il Suv dopo il pestaggio che avrebbe portato alla morte Willy. I due inoltre, come riferito da la Repubblica, sarebbero stati rintracciati per una foro scattata con uno smartphone. Lo scatto in questione mostra i fratelli a bordo della macchina. La foto, che mostra anche la targa del mezzo, avrebbe portato gli inquirenti ai soggetti al momento accusati dell’Omicidio del 21enne. Fonte foto: https://www.facebook.com/comune.palianoOmicidio ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 16 settembre 2020), iavrebbero provato ad occultare il suv dopo il pestaggio che avrebbe portato alla morte di Willy., secondo gli inquirenti iprovarono a nascondere il Suv dopo il pestaggio che avrebbe portato alla morte Willy. I due inoltre, come riferito da la Repubblica, sarebbero stati rintracciati per una foro scattata con uno smartphone. Lo scatto in questione mostra ia bordo della macchina. La, che mostra anche la targa del mezzo, avrebbe portato gli inquirenti ai soggetti al momento accusati dell’del 21enne. Fonte: https://www.facebook.com/comune.paliano...

SkyTG24 : Omicidio Colleferro, inaugurato murale dedicato a Willy - Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - paoloNPI : RT @augusto_amato: Omicidio di Willy, i quattro arrestati avevano il redditto di cittadinanza - LydiePaule : RT @SkyTG24: Omicidio Colleferro, inaugurato murale dedicato a Willy -