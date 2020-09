Montpellier | Hilton in campo a 43 anni in Ligue 1 ma viene espulso | record rovinato

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il capitano delVitorinoè diventato il giocatore più anziano in una partita di1 dal 1956, quando il 43enne è sceso inmartedì contro il Lione. Il difensore brasiliano però non ha fatto in tempo a festeggiare dato che è stato espuDovelso solo 10 minuti dopo aver subito un rigore con il suo club in vantaggio per 2-0. Memphis Depay ha trasformato il rigore dal dischetto, ma la squadra diha vinto comunque.