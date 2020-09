Mondiali di ciclismo 2020 a Imola | gli azzurri convocati da Cassani C' è anche Nibali

MassiGiribaldi : #Imola2020 #mondiali #ciclismo I preconvocati azzurri,ne rimarranno solo 8 x la strada.@davidecassani quale linea s… - Ansa_ER : Ciclismo: Mondiali, i convocati di Cassani e c'è Nibali. Appuntamento il 27 a Imola. Saranno otto gli azzurri in ga… - NuovoSud : Mondiali di ciclismo su strada ad Imola, il ct convoca i siciliani Caruso e Nibali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, il c.t. Cassani ha scelto gli azzurri che prepareranno i Mondiali: c'è Nibali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, il c.t. Cassani ha scelto gli azzurri che prepareranno i Mondiali: c'è Nibali -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali ciclismo

Il commissario tecnico della nazionale italiana élite maschile Davide Cassani è poco fa intervenuto in diretta su Rai 2, comunicando i tredici nomi della preselezione in vista dei Campionati del Mondo ...(ANSA) - ROMA, 16 SET - Il ct Davide Cassani ha scelto gli azzurri che prepareranno i Mondiali su strada Elite di ciclismo a Imola, in programma il 27 settembre. Questi i nomi: Andrea Bagioli, Alberto ...Il ct Davide Cassani ha scelto gli azzurri che prepareranno i Mondiali su strada Elite di ciclismo a Imola, in programma il 27 settembre. Questi i nomi: Andrea Bagioli, Alberto Bettiol, Gianluca Bramb ...