Meteo | ancora super caldo in Europa con +34°C in Francia e +33°C in Germania ma l’Anticiclone inizia a cedere DATI

Meteo – Mentre un Uragano Mediterraneo preoccupa l'estremo Sud dell'Italia e la Grecia, minacciando piogge torrenziali e forti venti, un'eccezionale ondata di caldo sta portando temperature sconvolgenti per la metà di settembre su buona parte dell'Europa centro-occidentale in questa prima parte della settimana. Ma ora sta iniziando a cedere. Migliaia di persone hanno affollato spiagge e parchi in questi giorni, con le temperature che hanno raggiunto valori eccezionali. In questi giorni, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha affermato che l'emisfero settentrionale ha vissuto la sua estate più calda e il suo agosto più caldo mai registrati. I 5 mesi di agosto più caldi del mondo sono stati ...

