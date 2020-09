Magico Lorenzo Musetti a Roma: è il primo 2002 al mondo a vincere un match Atp (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lorenzo Musetti è nella storia del tennis mondiale. La vittoria contro Stan Wawrinka agli Internazionali BNL d’Italia gli permette di entrare nel librone dei record: diventa infatti il primo classe 2002 a vincere un match in un main draw Atp. Nessuno del suo anno ci era mai riuscito. Tra i 2003, di qualche mese più giovane, è già iscritto alla speciale classifica il giovane Carlos Alcaraz. Jannik Sinner invece lo scorso anno fu il primo 2001, in quel di Budapest. Tanta giovane Italia nel mondo della racchetta. ICYMI, 18-year-old 🇮🇹 @LorenzoMusetti became the first player born in 2002 to win an ATP match 👏 #IBI20 — ATP ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020)è nella storia del tennis mondiale. La vittoria contro Stan Wawrinka agli Internazionali BNL d’Italia gli permette di entrare nel librone dei record: diventa infatti ilclasseunin un main draw Atp. Nessuno del suo anno ci era mai riuscito. Tra i 2003, di qualche mese più giovane, è già iscritto alla speciale classifica il giovane Carlos Alcaraz. Jannik Sinner invece lo scorso anno fu il2001, in quel di Budapest. Tanta giovane Italia neldella racchetta. ICYMI, 18-year-old 🇮🇹 @became the first player born into win an ATP👏 #IBI20 — ATP ...

