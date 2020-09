Luisa Corna a C’è tempo per | oggi vive in Puglia per amore Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 16 settembre 2020) In tv non la vediamo più come in passato ma a C’èper…ha emozionato tutti, come sempre quando canta e quando si racconta (). In poche parole dice tutto senza perdersi in tante chiacchiere. Bellissima e con un talento che avrebbe dovuto portarla ancora ad altro. Anna Falchi ha fatto notare che forse la sua scelta è stata particolare, quella di trasferirsi in. Non è d’accordo, insi sta benissimo e Brindisi ha un aeroporto che la collega velocemente con qualunque altra città. Per lei trasferirsi perè stato ovvio, non ha fatto alcun ragionamento e come sempre ha agito con il cuore, d’istinto. ...