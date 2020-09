Kim Kardashian e altre star "congelano" i loro profili Instagram contro l'odio sui social (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dalla regina dei social ad attori e altre celebrities: così hanno aderito alla protesta #StopHateForProfit Nella giornata del 16 settembre Kim Kardashian ha aderito assieme ad altre celebrità alla campagna #StopHateForProfit, che ha l'obiettivo di boicottare i canali social di proprietà di Mark Zuckerberg per protestare contro il perdurare di contenuti d'odio online, per richiamare la piattaforma a una responsabilità. "Non posso rimanere in silenzio … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dalla regina deiad attori ecelebrities: così hanno aderito alla protesta #StopHateForProfit Nella giornata del 16 settembre Kimha aderito assieme adcelebrità alla campagna #StopHateForProfit, che ha l'obiettivo di boicottare i canalidi proprietà di Mark Zuckerberg per proteil perdurare di contenuti d'odio online, per richiamare la piattaforma a una responsabilità. "Non posso rimanere in silenzio …

Ultime Notizie dalla rete : Kim Kardashian Kim Kardashian e Kanye West hanno salvato il loro... AMICA - La rivista moda donna Kardashian, protesta contro Facebook: account social «congelati» per un giorno

Kim Kardashian congela per un giorno i suoi account Facebook e Instagram, e chiede ai fan di fare lo stesso. Mercoledì 16 settembre, la star dei reality tv si unisce ad altre celebrità — tra cui Leo D ...

Kim Kardashian lancia il boicottaggio di Instagram e Facebook perde diversi milioni in poche ore

Kim Kardashian invita al boicottaggio di Instagram e Facebook, azienda proprietaria, perde diversi milioni di dollari in poche ore. Potenza della massima influencer mondiale, che può ...

Kim Kardashian freeza i social | La protesta delle star di Hollywood

Kim Kardashian, una delle influencer più conosciute al mondo ha aderito alla protesta social inscenata dalle star di Hollywood. Un giorno con i profili social freezzati. Una presa di posizione netta e ...

