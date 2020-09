Ira del Cremlino: basta collegare gasdotto Nord Stream 2 a Navalny (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Cremlino chiede che si smetta di fare collegamenti tra il gasdotto Nord Stream 2 e il caso Navalny e, respingendo di nuovo le accuse occidentali sull'avvelenamento dell'oppositore russo, pone pubblicamente nove quesiti all'Ue sulla vicenda, Domandando tra l'altro quale ragione mai potrebbero avere "le autorità russe per avvelenare Aleksey Navalny, considerato che il suo attuale livello di popolarità è del 2%" anche secondo un istituto di sondaggi indipendente e non governativo come il Centro Levada.Il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha sostenuto oggi che il nuovo tracciato per il trasporto del gas russo direttamente in Germania, il Nord Stream 2, "non dovrebbe essere più citato in un contesto ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilchiede che si smetta di fare collegamenti tra il2 e il casoe, respingendo di nuovo le accuse occidentali sull'avvelenamento dell'oppositore russo, pone pubblicamente nove quesiti all'Ue sulla vicenda, Domandando tra l'altro quale ragione mai potrebbero avere "le autorità russe per avvelenare Aleksey, considerato che il suo attuale livello di popolarità è del 2%" anche secondo un istituto di sondaggi indipendente e non governativo come il Centro Levada.Il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha sostenuto oggi che il nuovo tracciato per il trasporto del gas russo direttamente in Germania, il2, "non dovrebbe essere più citato in un contesto ...

