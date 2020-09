Governo bocciato sulla trasparenza (Di mercoledì 16 settembre 2020) I verbali del Comitato tecnico scientifico sui giorni più difficili della pandemia. I lucrosi bandi per i banchi a rotelle. E persino il bonus da 600 euro pagato ai politici furbetti. L'esecutivo giallorosso ha silenziato tutto quello che può dar fastidio al suo potere incontrastato. Non crediate siano solo dei costosi banchi di scuola. Scolaretti e giovinetti, nelle prossime settimane, siederanno dietro inconfessabili segreti di Stato. Che siano fissi o a rotelle, poco importa. Impossibile conoscere i nomi di chi ha vinto il bando per la fornitura più simbolica e forse inutile con cui il Governo ha fronteggiato l'emergenza sanitaria. Un gravoso compito per cui ha già speso oltre 10 miliardi di euro: mascherine, farmaci, terapie intensive, arredi. Con una trasparenza che ricorda la bruma padana in una giornata d'inverno. ... Leggi su panorama (Di mercoledì 16 settembre 2020) I verbali del Comitato tecnico scientifico sui giorni più difficili della pandemia. I lucrosi bandi per i banchi a rotelle. E persino il bonus da 600 euro pagato ai politici furbetti. L'esecutivo giallorosso ha silenziato tutto quello che può dar fastidio al suo potere incontrastato. Non crediate siano solo dei costosi banchi di scuola. Scolaretti e giovinetti, nelle prossime settimane, siederanno dietro inconfessabili segreti di Stato. Che siano fissi o a rotelle, poco importa. Impossibile conoscere i nomi di chi ha vinto il bando per la fornitura più simbolica e forse inutile con cui ilha fronteggiato l'emergenza sanitaria. Un gravoso compito per cui ha già speso oltre 10 miliardi di euro: mascherine, farmaci, terapie intensive, arredi. Con unache ricorda la bruma padana in una giornata d'inverno. ...

“Non c’è dubbio che ci sia una crisi della democrazia rappresentativa e del sistema parlamentare. Bisogna aggiungere inoltre che diminuire il numero complessivo dei parlamentari è possibile, si può. M ...

Roma, 16 set. (askanews) - "Sono i numeri, non le polemiche, a bocciare il governo sulla scuola: 30mila immissioni in ruolo su 85mila, dato sensibilmente peggiore a un anno fa quando però non c'erano ...

Preoccupa la Toscana che però alla fine se la dovrebbe cavare. Preoccupa la Puglia perché sarebbe la certificazione di un fallimento - la scelta unilaterale del Pd di puntare tutto sul governatore Emi ...

