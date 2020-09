GF Vip | Francesco Oppini figlio della Parietti vuole abbandonare

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 16 settembre 2020) In un’intervista a Chiracconta il suo rapporto con sua madre Alba, quello con suo padre e la sua voglia di fare la sua vita. Una vita diversa da quella fatta dai suoi due genitori… Non è facile essere ildi Albal’ha capito col tempo. Ora per fortuna ha raggiunto il proprio equilibrio: vende macchine, fa l’opinionista sportivo in un’emittenteArticolo completo: dal blog SoloDonna