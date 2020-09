Finito in rianimazione, 16enne chiede pc per partecipare al primo giorno di scuola (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un ragazzo di 16 anni di Torino, ricoverato in rianimazione, ha voluto partecipare al primo giorno di scuola dal suo letto d’ospedale: i medici gli hanno dato un pc per fargli seguire le lezioni virtualmente. Un primo giorno di scuola senza dubbio particolare, per un ragazzo di 16 anni di Torino. Il giovane, ricoverato all’ospedale … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un ragazzo di 16 anni di Torino, ricoverato in, ha volutoaldidal suo letto d’ospedale: i medici gli hanno dato un pc per fargli seguire le lezioni virtualmente. Undisenza dubbio particolare, per un ragazzo di 16 anni di Torino. Il giovane, ricoverato all’ospedale … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Hipatia36538162 : @Agenzia_Ansa Forse non è stato lo stesso per il povero barman del billionaire finito in Rianimazione . - ferne1908 : RT @Agatha776: @repubblica volete piantarla di dare cassa di risonanza a questo arrogante cialtrone? Come sta il barista che lavorava per B… - Agatha776 : @repubblica volete piantarla di dare cassa di risonanza a questo arrogante cialtrone? Come sta il barista che lavor… - ASilentium : Ma Rosmarino ed Ed? Dopo la doccia con il secchio e il topo sulle ciabatte Ed è finito in rianimazione? Dateci un… - ruzzi76 : RT @Soppressatira: Per fortuna il Cavaliere non è finito in rianimazione. Col titolo “La vita di Berlusconi legata a una pompa”, non avrei… -

Ultime Notizie dalla rete : Finito rianimazione Coronavirus, il caso del 34enne tornato da Madrid e finito in terapia intensiva LA NAZIONE Erano guariti da forma lieve, si riammalano finendo in rianimazione

In Spagna e negli Stati Uniti alcune persone che si erano ammalate in forma lieve di Covid-19 si sono reinfettate, ma finendo in rianimazione. Gerardo D'Amico Condividi Incendi Usa. Le immagini surrea ...

Torino, 16enne in Rianimazione chiede pc per partecipare al primo giorno di scuola

Ha seguito le lezioni del primo giorno del suo quarto anno dell'Itis "Primo Levi" di Torino attraverso lo schermo di un pc, nel letto dell'ospedale in cui è ricoverato da qualche giorno e attaccato al ...

Maestra di danza positiva, allievi in quarantena. Meno casi ma più in rianimazione

Arezzo, 16 settembre 2020 - Dal suo «eremo» casalingo il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli ha postato la foto di due escursionisti che si danno la mano per superare un punto critico. Lui è in quaran ...

In Spagna e negli Stati Uniti alcune persone che si erano ammalate in forma lieve di Covid-19 si sono reinfettate, ma finendo in rianimazione. Gerardo D'Amico Condividi Incendi Usa. Le immagini surrea ...Ha seguito le lezioni del primo giorno del suo quarto anno dell'Itis "Primo Levi" di Torino attraverso lo schermo di un pc, nel letto dell'ospedale in cui è ricoverato da qualche giorno e attaccato al ...Arezzo, 16 settembre 2020 - Dal suo «eremo» casalingo il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli ha postato la foto di due escursionisti che si danno la mano per superare un punto critico. Lui è in quaran ...