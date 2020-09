Diletta Leotta | con lei anche la lezione di surf è hot

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 16 settembre 2020) In gita in barca sul lago di Como, ladidisi trasforma in un siparietto che manda in estasi i follower Pablo Picasso amava dire che esistono due categorie di artisti: quelli che degradano il sole in un puntino giallo e i veri artisti, quelli che sublimano un puntino giallo … L'articolo, con leiladiè hot Curiosauro.