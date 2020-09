Concorso Agenzia Dogane 2020 per 1266 posti, bandi in arrivo: profili, tempistiche e programmi di studio (Di mercoledì 16 settembre 2020) In arrivo due bandi di Concorso Agenzia Dogane 2020 per un totale di 1.266 nuove assunzioni così suddivise: 766 funzionari, cat. D (per laureati); 460 assistenti amministrativi, cat.C (per diplomati). Autorizzati dal Governo lo scorso anno con il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio, saranno pubblicati nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami. L’obiettivo dell’Agenzia è assumere i vincitori del presente Concorso entro il 2021. In primis si parte con la preselettiva entro la Vigilia di Natale. A seguire, nella prima metà del 2021, le prove scritte e orali. Nei prossimi paragrafi parliamo di: profili professionali, come fare domanda e prove che ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Induediper un totale di 1.266 nuove assunzioni così suddivise: 766 funzionari, cat. D (per laureati); 460 assistenti amministrativi, cat.C (per diplomati). Autorizzati dal Governo lo scorso anno con il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio, saranno pubblicati nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami. L’obiettivo dell’è assumere i vincitori del presenteentro il 2021. In primis si parte con la preselettiva entro la Vigilia di Natale. A seguire, nella prima metà del 2021, le prove scritte e orali. Nei prossimi paragrafi parliamo di:professionali, come fare domanda e prove che ...

