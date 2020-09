CDS – Napoli | Roma e Juventus in attesa di Arkadiusz Milik | 48 ore per la risposta

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Corriere dello Sport, nell’edizione di oggi, apre in pagina sull’asse di mercato, indella decisione di. “Il 9 è Dzeko e lasi regalae Kumbulla“. Spazio a centro pagina all’Inter vittoriosa 5-0 in amichevole contro il Lugano: “Lautaro spaventa l’Inter e chiede un ingaggio top“. Di lato la proposta del presidente della Figc: “Al calcio servono i playoff“. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Si fa attendere ancora la volontà di...

NCN_it : CDS - MILIK SI PRENDE 48 ORE PER DECIDERE CLICCA QUI: - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: Napoli, Giuntoli resta vigile tramite un grande lavoro di scouting - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: Napoli, Giuntoli resta vigile tramite un grande lavoro di scouting - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: Napoli, Giuntoli resta vigile tramite un grande lavoro di scouting - apetrazzuolo : MERCATO - CdS: Napoli, Giuntoli resta vigile tramite un grande lavoro di scouting -

Ultime Notizie dalla rete : CDS Napoli

MondoNapoli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport a proposito del mercato del Napoli, Cristiano Giuntoli continua a tenere gli occhi vigili sul mercato, anche attraverso un grande lavoro di scouting.Per Candreva si era parlato del Napoli, mentre per Asamoah si cercano pretendenti. Joao Mario invece è rientrato nel Paese natale, da dove aspetta di avere notizie sul futuro. Per Godin, invece, è ...Come annunciato anche nella serata di ieri, secondo il noto quotidiano Il Corriere dello Sport, proprio ieri l’attaccante azzurro Arkadiusz Milik avrebbe ricevuto una chiamata da parte di Fabio Parati ...