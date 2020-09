Calendario Serie A 2020/2021: date, risultati e classifica (Di mercoledì 16 settembre 2020) Le 38 giornate della Serie A 2020/2021: date, orari, risultati e classifica del massimo campionato italiano La Serie A 2020/2021 parte dopo la breve pausa estiva. Diciannove squadre lanciano la loro sfida alla Juventus, laureatasi campione d’Italia per l’8ª stagione consecutiva nell’ultimo torneo, caratterizzato da una lunga pausa e dalla conclusione in estate per la pandemia da Covid-19. Calendario Serie A 2020/2021: la compilazione delle 38 giornate è avvenuta alle ore 12.00 di mercoledì 2 settembre 2020. Le date La Serie A 2020/21 prenderà il via nel ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Le 38 giornate della, orari,del massimo campionato italiano Laparte dopo la breve pausa estiva. Diciannove squadre lanciano la loro sfida alla Juventus, laureatasi campione d’Italia per l’8ª stagione consecutiva nell’ultimo torneo, caratterizzato da una lunga pausa e dalla conclusione in estate per la pandemia da Covid-19.: la compilazione delle 38 giornate è avvenuta alle ore 12.00 di mercoledì 2 settembre. LeLa/21 prenderà il via nel ...

TRIESTEALLNEWS : Serie C, sorteggiati gironi e calendario: la Triestina inizia in casa con il Matelica - - MaurizioBilchi : Serie A, calendario 1^ giornata in tv: Juventus-Sampdoria e Milan-Bologna su Sky - MikieTitti : RT @sscalciobari: ?? Ecco il calendario del Girone C #LegaPro ‘20-‘21 Per i biancorossi esordio in casa della #VirtusFrancavilla • ?? https… - infoitsport : Serie C 2020/2021: il calendario dei gironi A, B, C - palermochannel : Il Calendario Serie C Girone C completo - -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie Il calendario della Serie A 2020/2021 Il Post Calendario Serie B 2020/2021: date, giornate, risultati e classifica

Parte ufficialmente la Serie B 2020/2021, dopo la tormentata passata edizione, condizionata dalla lunga pausa dettata dalla pandemia da Coronavirus Archiviata in estate l’edizione 2019/2020, parte uff ...

Date, regole e tv: riparte la serie A, istruzioni per l'uso di un campionato che va di fretta

ROMA - Appena 48 giorni dopo la fine del campionato più lungo della storia, sabato la serie A riparte. Riparte di corsa perché c'è da chiudere l'anomala nuova stagione entro il 23 maggio visto che ci ...

Serie C, ecco il calendario: la prima del Catania in casa contro la Paganese

E' stato sorteggiato in regola il calendario della serie C girone C. Per il Catania esordio in casa, il prossimo 27 settembre, contro la Paganese. Per il Palermo esordio in trasferta a Teramo e per il ...

Parte ufficialmente la Serie B 2020/2021, dopo la tormentata passata edizione, condizionata dalla lunga pausa dettata dalla pandemia da Coronavirus Archiviata in estate l’edizione 2019/2020, parte uff ...ROMA - Appena 48 giorni dopo la fine del campionato più lungo della storia, sabato la serie A riparte. Riparte di corsa perché c'è da chiudere l'anomala nuova stagione entro il 23 maggio visto che ci ...E' stato sorteggiato in regola il calendario della serie C girone C. Per il Catania esordio in casa, il prossimo 27 settembre, contro la Paganese. Per il Palermo esordio in trasferta a Teramo e per il ...